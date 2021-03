Juve, Pirlo: «Col Porto come una finale, ma non deciderà il mio futuro»

La Juve contro il Porto si gioca mezza stagione, perché la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi sarebbe durissima da digerire. La pressione è tutta sui bianconeri, ma Pirlo recupera uomini chiave e ritrova Ronaldo dal primo minuto. «E’ come una finale, ma non sarei qui se pensassi che un’eliminazione potrebbe decidere il mio futuro qui alla Juventus. Io sono qui, e sarò valutato dalla società in base ai risultati, come sempre. Non ci tiriamo indietro, abbiamo le carte in regola per andare avanti, siamo la Juventus, è legittimo da parte nostra pensare di passare il turno».

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Porto, Conceiçao: «Juve abituata alla pressione, noi... CALCIO La Juve è diventata un Porto di mare

La formazione. «Stanno tutti benino ci siamo allenati quasi tutti insieme per la prima volta, a parte Dybala, Bentancur e de Ligt che ha fatto a parte. Chiellini è con la squadra, sta abbastanza bene, ma arriva da 3 settimane di stop e non è al massimo. Arthur? Non è al top ma avendo Danilo fuori potrebbe iniziare. McKennie sta abbastanza bene ma non ha i 90 minuti. Bernardeschi potrebbe giocare dal primo minuto, Ronaldo è carico, ha avuto modo di riposare in questi giorni. Avevamo programmato un percorso di allenamenti dopo lo Spezia, è molto carico».

Vietato sbagliare. «Abbiamo rivisto più volte la partita dell’andata. Avevamo preparato la gara in modo diverso, poi lo svantaggio in avvio ci ha costretto a cambiare modo di giocare. Avremmo dovuto avere più lucidità, dobbiamo imparare dagli errori commessi. Dovremo fare una partita molto tecnica, perché affronteremo una squadra compatta, con due linee molto strette: ci vorrà tecnica e pazienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA