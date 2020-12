Il Piacenza delude ma l'allenatore resta: parte l'epurazione dei giocatori

"Meglio cambiare dieci giocatori o l'allenatore?": la scelta del Piacenza sorprende tutti. Il club, che si trova al terzultimo posto del girone A del campionato di Serie C, è reduce da una serie di risultati deludenti. L'ultimo dei quali il pareggio contro la Pergolettese. La crisi ha portato ad un confronto tra l'allenatore Vincenzo Manzo e la società guidata dal presidente Roberto Pighi.

Il risultato? L'allenatore resta e parte l'epurazione dei giocatori. Una scelta decisamente in controtendenza rispetto alle abitudini del mondo del calcio. Andranno via 9-10 giocatori - riporta il quotidiano la Libertà - mentre dovrebbero arrivarne quattro o cinque nuovi. Manzo verrà coinvolto direttamente nelle scelte di mercato e il gd Marco Scianò andrà ad affiancare il responsabile tecnico Simone Di Battista nella sessione invernale. Mercoledì intanto il Piacenza tornerà in campo per la sfida contro l'Albinoleffe.

