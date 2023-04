Lazio, il rinnovo di Pedro e la clausola da pagare alla Roma: un altro sgarbo alla sua ex squadra?

Si va verso la Lazio migliore in vista della gara contro lo Spezia. Sarri è pronto a puntare sulla stessa formazione che ha battuto la Juventus. In tal caso, la gara del Picco corrisponderebbe a un’altra panchina per Pedro contro uno degli avversari che non ha mai colpito da quando è arrivato in Italia. Lo spagnolo è sempre più un 12° titolare e ogni volta che subentra cambia la gara con gran qualità ed esperienza. Il suo arrivo in biancoceleste è stata una delle mosse più azzeccata nella gestione Sarri, ma ora a tenere banco è il discorso sul suo futuro.

Lazio, Pedro bloccato da un bonus per la Roma

In passato l'ex campione del Mondo non aveva nascosto che avrebbe dovuto parlare con la società per la prossima stagione, rivelando anche che su di lui c’è il forte interesse del Tenerife, con discorsi già iniziati. A dire il vero un pensierino a lui lo ha fatto anche l’amico Xavi al Barcellona, ma prima l’esterno dovrà risolvere una questione col suo ex club, la Roma. «Nessun rancore», sottolinea sempre Pedrito quando gli viene chiesto del passato in giallorosso, eppure c’è un bonus da corrispondere proprio alla Roma che finora sta bloccando un eventuale prolungamento con la Lazio.

Un altro sgarbo al club giallorosso

Il numero 9 biancoceleste infatti, in caso di rinnovo con il club didovrebbe versare di tasca sua aiuna cifra vicina al milione di euro. Un ostacolo non indifferente, ma che può essere superato. A dare il primo spiraglio sono state le parole in conferenza di Sarri: «Mi sembra molto convinto di restare per quel che ci ho parlato io». Una dichiarazione importante dopo la quale è emersa una possibilità a disposizione dello spagnolo: attendere la fine dell’attuale contratto ufficializzando il rinnovo a luglio. Proprio ciò che farà Pedro in accordo con il club biancoceleste. Dopo il gol della passata stagione e l'assist aquest'anno, sarebbe un nuovo sgarbo alla Roma. Un altro dribbling dei suoi per continuare la sua storia con la Lazio, magari in