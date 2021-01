SAMPDORIA



Audero 6,5: incolpevole sul gol, eccellente su Ronaldo in più di una occasione



Bereszynski 5: vita facile per Chiesa contro lo spaesato polacco



Yoshida 6,5: i due interventi in chiusura su CR7, proiettato in velocità verso Audero, valgono l’oscar della difesa



Colley 5,5: si fa sorprendere da Morata in occasione del gol di Chiesa, super lavoro per tappare qualche buco lasciato da Augello



Augello 6: Cuadrado lo mette più volte a durissima prova, tutto sommato limita bene i danni



Candreva 5: perde palloni preziosissimi, dai suoi errori nascono pericolose ripartenze bianconere (dal 36’ st Jankto)



Ekdal 5,5: dai suoi piedi, l’azione riparte lenta anche se per Ranieri è prioritario il suo apporto in copertura



Silva 6: ordinato in fase di impostazione, prova a dare man forte anche all’attacco (dal 17’ st Damsgaard 5,5: evanescente)



Thorsby 5,5: gli straordinari di Augello sono figli delle sue enormi difficoltà nei duelli con Cuadrado



Keita 5: da un suo errore nasce l’1-0 della Juventus, poi non assume mai la responsabilità del tiro in occasione delle rare sortite offensive (dal 23’ st Torregrossa 5,5: molto impreciso, l’azione del 2-0 parte da un suo appoggio sbagliato)



Quagliarella 6: nel primo tempo delude ma nella ripresa è il più pericoloso con due importanti occasioni sfumate solo per la bravura di Chiellini e Szczesny dal 23’ st Ramirez 5,5: impalpabile)



All.: Ranieri 5,5: forse per provare a metter in difficoltà la Juventus serviva partire con esterni più veloci come Jankto e Damsgaard. Samp troppo rinunciataria nel primo tempo



JUVENTUS



Szczesny 6: una parata importante su Quagliarella al 57’, per il resto normale amministazione



Cuadrado 7: motorino inesauribile, ha la forza di affondare il decisivo colpo al 91’ con l’assist a Ramsey per il 2-0



Bonucci 6: un po’ in difficoltà con Keita nel primo tempo, ma per il resto inappuntabile



Chiellini 7: fantastico recupero su Quagliarella solo davanti a Szczesny al 55’, partita super con spazi concessi tendenti a zero



Danilo 6: sbriga bene il compitino



McKennie 6: parte molto bene, con felicii accentramenti, anche se nella ripresa cala



Bentancur 6,5: ottimo in fase di interdizione e di recupero di tanti palloni preziosi (dal 30’ st Rabiot 6: buon apporto nella gestione del pallone)



Arthur 6: imposta la manovra sempre nella maniera corretta (38’ st Ramsey 7: in contropiede segna un gol facile grazie all’ottimo lavoro di Cuadrado a destro)



Chiesa 7: quinto timbro stagionale in campionato, si fa trovare nel posto giusto al 20’ sul preciso suggerimento di Morata dalla destra (dal 39’ st Alex Sandro)



Morata 6,5: sempre più uomo assist, quello servito a Chiesa per l’1-0 è il numero sei. Al 57’ l’ennesimo gol annullato per fuorigioco



Ronaldo 6: partecipa all’azione del gol ma poi, per colpa di Audero e Yoshida, non riesce a concretizzare almeno 4 occasioni per inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori



All.: Pirlo 6,5: nuovi passi in avanti, con una vittoria ottenuta grazie a un costante predominio territoriale e senza particolari rischi

Ultimo aggiornamento: 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA