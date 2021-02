Pagelle Juve-Roma

SZCZESNY 6

Impietrito dopo un destro al volo di Cristante, fuori di centimetri. Molte uscite alte, bravo ad opporsi al primo vero tiro in porta di Perez nella ripresa.

DANILO 6

Regge l’impatto con Spinazzola senza andare in affanno. Si conferma il jolly della difesa di Pirlo.

BONUCCI 6

Qualche incertezza, poi entra in partita e blinda l’area, svettando sui colpi di testa.

CHIELLINI 7

Ruvido ma chirurgico, come al solito. Ringhia su ogni pallone, non sbaglia un anticipo, è il valore aggiunto di una difesa che da quando ha ritrovato il capitano è tornata quasi imbattibile



ALEX SANDRO 6,5

Il forfait di Cuadrado lo costringe agli straordinari. E meno male: salva una brutta situazione in avvio e poi è lucido a pescare Morata in area con uno strappo a sinistra che innesca il vantaggio. Padrone della fascia, non si ferma mai e concede le briciole a Karsdorp

CHIESA 6

Partita di sacrificio, pochi spunti offensivi e grande attenzione alle incursioni di Spinazzola. Ma si conferma reattivo pure in fase difensiva

RABIOT 6,5

Rischia grosso su Villar in area (ma Orsato fa proseguire), fa valere il suo strapotere fisico nelle ripartenze, ed è lucido nella scelte. Cala nel finale ma sta diventando un giocatore affidabile

ARTHUR 6,5

Tocca un’infinità di palloni, ma nel primo tempo quasi tutti in orizzontale. Nella ripresa, con le squadre più stanche, la sua tecnica di palleggio fa la differenza e sale in cattedra congelando il possesso

MCKENNIE 5,5

Meno dinamico e incisivo del solito, limita gli inserimenti per assistere Alex Sandro nella fase difensiva, non riesce a dare la scossa come altre volte.

MORATA 6,5

Assist al bacio per il vantaggio di Ronaldo (7° in campionato, di cui 4 per il portoghese). Nel primo tempo lancia due volte Cristiano davanti alla porta, fa la differenza anche quando si mette al servizio dei compagni. Nella ripresa sfiora il 2-0 con un piazzato di sinistro, imbeccato da Ronaldo

RONALDO 7

Interrompe il digiuno in campionato che durava dal Sassuolo con il 23° gol (di sinistro) in 24 gare stagionali, sfiora il 2-0 con una botta che si stampa sulla traversa. Nella ripresa perde un paio di palloni, si innervosisce e si fa ammonire

CUADRADO 6,5

Appena entrato mette lo zampino sul 2-0 con il passaggio filtrante per Kulusevski

KULUSEVSKI 6,5

Inserimento vincente con tocco in mezzo che innesca l’autogol di Ibanez per il raddoppio.

PIRLO 7

Sesta vittoria consecutiva in un mese di gennaio quasi perfetto e terzo posto in classifica. Ne cambia 7 su 11 rispetto alla Coppa Italia contro l’Inter ma la risposta è ottima. Prova di maturità superata a pieni voti contro una Roma organizzata e in salute. La sua Juve ha trovato equilibrio e un’identità definita, la rincorsa a Inter e Milan continua.

PAU LOPEZ 6

Prende due gol senza toccare mai il pallone. Non responsabile, se ne va dopo aver preso freddo e acqua.

MANCINI 6

Regge finché può, tenendo botta e portando avanti il pallone.

IBANEZ 5,5

Il periodo sfortunato continua, l’autogol ne è la dimostrazione. Eppure fino a quel momento era tra i migliori del reparto, nonostante qualche minima distrazione.

KUMBULLA 6

Toglie a Ronaldo il gol del 2-0, e questa è l’unica gemma di un pomeriggio di sofferenza. Il portoghese spesso gira dalle sua parti e lui arranca.

KARSDORP 5,5

Timido, poco reattivo. Perde il duello con Alex Sandro e dalla sua parte riesce a costruire ben poco dalla metà campo in sù.

VILLAR 5,5

Non fa girare il pallone come dovrebbe, il possesso c’è ma è lento. Non incide in zona pericolo, all’orizzonte né assist né tiri in porta. Piatto, Fonseca lo sostituisce nella ripresa.

VERETOUT 6

Un trattore con motore ingolfato. Il contributo di sostanza non manca.

SPINAZZOLA 6,5

Quando supera Chiesa, sbatte su Danilo, non facile creare pericoli. Anche se ci prova sempre e non sparisce davanti alla difficoltà. Prova a fare male anche nel finale, sul 2-0 per la Juve. Positivo, comunque

CRISTANTE 5,5

Fonseca lo schiera alle spalle di Mayoral, tira verso la porta, sfiorando il gol. In affanno, su Alex Sandro, nell’azione del vantaggio juventino. Fonseca si aspettava di più e lo toglie nel secondo tempo.

MKHITARYAN 5

Combina ben poco, non eccelle come di solito vediamo. In queste grandi partite, c’era bisogno della sua classe, che stavolta non s’è vista. O s’è vista solo a intermittenza.

BORJA MAYORAL 5

Non la vede mai, non sempre per colpe sue. Si entra poco in area e lui è il primo a rimetterci.

PEREZ 6

Primo tiro in porta della Roma: Carlez Perez. Nota di merito.

DIAWARA 6

Non fa in tempo a entrare in partita, che la Roma prende il raddoppio della Juve. Poi, è difficile mantenere la lucidità. Ma prova a gestire la palle in verticale.

DZEKO 6

Chiamato in campo come salvatore della patria, ma la bacchetta magica è rimasta a Roma. Fa quel che può, senza grandi risultati. Medio.

PERES 6

Entra come se il risultato fosse sullo 0-0. Spirito giusto.

FONSECA 5,5

La Roma tiene palla e non tira (quasi) mai in porta. Così, le partite, non si vincono. Con le big, sempre così, perché poi con le piccole le conclusioni invece arrivano, eccome. Allora? Problema di personalità, forse. Vorrei ma non posso, insomma.

ORSATO 6

Si concede pure un sorriso, con Ronaldo. Non sbaglia quasi nulla, lasciando anche giocare.

Ultimo aggiornamento: 20:36

