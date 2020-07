NAPOLI

MERET 6

Forse poteva fare di più sul diagonale di Mkhitaryan che vale l’1-1 della Roma.

DI LORENZO 5

Soffre la velocità di Kluivert ed è in ritardo nelle chiusure.

MANOLAS 6

Perde una palla in uscita, ma non soffre particolarmente.

KOULIBALY 6,5

Comanda il reparto arretrato senza problemi. Rimedia un giallo, salterà la sfida col Genoa

RUI 6,5

Firma l’assist per il gol di Callejon e sfiora il gol.

FABIAN 6,5

Ha una buona occasione in avvio, sempre protagonista.

DEMME 6

Rimedia subito il giallo, cresce nella ripresa.

ZIELINSKI 6

Non è preciso in fase conclusiva, ma sembra abbastanza ispirato.

CALLEJON 6,5

Sbaglia un’occasione clamorosa, poi si riscatta.

MILIK 6

Una traversa e una conclusione neutralizzata da Pau Lopez.

INSIGNE 7

Il migliore del Napoli. Mette in difficoltà Spinazzola e inventa il 2-1 con una meravigliosa conclusione a giro.

MERTENS 6

Ha la possibilità di chiudere i conti, ma Pau Lopez gli nega il gol.

MAKSIMOVIC 6

Buon impatto al posto di Manolas.

LOZANO 6

Veloce e preciso a destra.

LOBOTKA 6

E' ordinato in mediana.

GATTUSO 6,5

Si riscatta dopo il ko di Bergamo. Il Napoli aggancia la Roma..

ROMA

PAU LOPEZ 6,5

Bravo a chiudere il palo sul destro (per fortuna) di Fabian, si ripete su Zielinski e su Milik. Non gli riesce il miracolo né sul tiro, improvviso ma centrale, di Callejon né sulla splendida parabola di Insigne. Ma fa quel che può.

ZAPPACOSTA 5

Crea delle situazioni di pericolo, anche dentro l’area del Napoli: vedi assist per Pellegrini, che spreca. Poi, fatica a inseguire Insigne e lascia libero Mario Rui sul cross del gol di Callejon. Partita a due volti: uno decisamente bene, l’altro molto male. Fatica.

MANCINI 6

Prestazione senza errori grossolani. Figlio di una difesa, che però resta inaffidabile.

SMALLING NG

Si addormenta un po’ sulle prime imbucate del Napoli, non benissimo nell’impostazione. Si fa male ed esce dopo mezz’ora. NG di stima.

IBANEZ 5

Sulla prima occasione, quella di Fabian, c’è un concorso di colpa. Sbaglia la lettura sul movimento di Callejon in occasione del gol del Napoli. Acerbo.

SPINAZZOLA 6

Le fasce funzionano, gli esterni non sono stressati da grossi compiti di copertura, e lui, come Zappacosta, scende liberamente e spesso va a fare da supporto offensivo, con discreti risultati. Intraprendente.

PELLEGRINI 6

Molto lucido quando deve muovere il pallone, non lo è quando gli capita l’occasione per far male a Meret. Cala nel secondo tempo. L’aspetto fisico è determinante, non sta benissimo.

VERETOUT 6

Cerca di fare da scudo, e tante volte ci riesce, spesso piazzandosi anche in mezzo ai centrali di difesa. Regala il compito di proporre calcio ai suoi due compagni di reparto. Avvia la ripartenza di Mkhitaryan.

MKHITARYAN 6.5

L’uomo delle verticalizzazioni, con o senza palla. Molto buone alcune iniziative, costringe Koulibaly a prendere il giallo. Il gol impreziosisce una prestazione all’altezza. Regista, incursore e finalizzatore.

KLUIVERT 5

Dovrebbe sostenere di più Dzeko, ma spesso si defila sull’esterno, da una parte e dall’altra. E non gli riesce praticamente nulla. Irriconoscibile.

DZEKO 5,5

Nel primo tempo la vede davvero poco, nel secondo partecipa molto di più al gioco offensivo, vedi sul gol di Mkhitaryan. Stavolta il San Paolo non è il suo stadio dei sogni.

FAZIO 5,5

Libera l’area da qualche palla pericolosa. Restituisce a Insigne la palla gol. Errorino.

ZANIOLO 6

Torna dopo l’infortunio ai legamenti, dal 12 gennaio scorso. La Roma aveva bisogno del suo rientro, in tutti i sensi. Sufficienza di incoraggiamento. Ben tornato.

CRISTANTE NG

Non fa in tempo a portare energie in più.

FONSECA 6

Cambia ancora tanto, stavolta anche il modulo. La squadra sembra più logica, con maggiore equilibrio. Ma non è bastato, pur essendo stato in partita per tutti i novanta minuti. La sua Roma scende sempre di più.



