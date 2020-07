Il 21° minuto del secondo tempo di Napoli-Roma resterà nella storia, anche se nascosto fra le cifre del match. E' il minuto, infatti, in cui Nicolò Zaniolo ha fatto il suo ritorno in campo 175 giorni dopo il terribile infortunio patito in Roma-Juventus: rottura dei legamenti crociati del ginocchio. Nel frattempo l'attaccante giallorosso ha compiuto 21 anni, giusto giovedì scorso nella notte più amara della stagione romanista ovvero quella dello 0-2 contro l'Udinese. Partita per la quale si era ventilata la convocazione di Zaniolo, ma Fonseca ha voluto aspettare altri tre giorni.

Non ha ritrovato la Roma che aveva lasciato Nicolò. La squadra ha dovuto abbandonare il sogno-Champions a causa di un andamento mediocre in questo 2020 disgraziato per tutti e ancor di più per la squadra giallorossa. Una flessione che non a caso è coincisa con il suo stop: Fonseca grazie ai suoi strappi aveva trovato gli equilibri giusti tra fase difensiva ed offensiva. Insieme a Pellegrini Nicolò aveva cominciato a caricarsi le sorti della squadra sulle spalle, il rotondo 4-1 di Firenze lo spot più significativo di un feeling che era destinato a sbocciare. Invece il destino ci ha messo lo zampino e i limiti del club e del tecnico hanno fatto il resto.

Zaniolo è tornato, quasi sicuramente troppo tardi per far rifiorire ambizioni da Champions ma in tempo per riprendersi un ruolo da protagonista in questa Roma che ne ha un disperato bisogno. Anche (e soprattutto) per il futuro.



