Pagelle Lazio-Roma

REINA 6

Mai impegnato. Con le mani bada più al sodo che ad altro. Spesso ci mette i pugni per allontanare i pochissimi pericoli. Con i piedi è il regista arretrato della squadra. Nega a Dzeko il gol della bandiera.

LUIZ FELIPE 6,5

Partita senza sbavature. Non concede mai il tiro agli attaccanti giallorossi. Esce per un problema alla caviglia.

ACERBI 7

Ingaggia continui duelli con Dzeko. Lo tiene fisicamente e non gli concede mai la giocata.

RADU 6,5

E’ il veterano del derby: presenza numero 20. E’ maturato rispetto al giocatore focoso che spesso decideva i derby in negativo. Stavolta non sbaglia nulla.

LAZZARI 8

Uomo derby. Partita pazzesca. Spinge tantissimo. Entra in tutti e tre i gol. Serve anche due assist. L’ultimo a sfarlo in un derby era stato Foggia nell’aprile del 2009.

MILINKOVIC 7

Quantità e qualità. Parte dai suoi piedi l’azione del raddoppio. Si sacrifica spesso in fase di copertura. Pau Lopez gli nega la gioia del gol.

LEIVA 7

Partita intelligente e di grande agonismo. Fa schermo davanti alla difesa impedendo le imbucate dei giallorossi. Bravo a recuperare palla e a far ripartire le azioni.

LUIS ALBERTO 8,5

Il Mago fa sparire la Roma. La sua doppietta fa impazzire i biancocelesti e regala il derby alla Lazio. Il primo è una rasoiata, il secondo è un destro piazzato. Si conferma sempre più goleador: 5 nelle ultime sei gare.

MARUSIC 6,5

Inzaghi imposta la partita sulle fasce e lui diventa protagonista. Sulla sinistra spinge tenendo basso Karsdorp.

CAICEDO 6

Furbo nel mettersi davanti a Pau Lopez impallandolo sul tiro del raddoppio. Orsato e il Var non lo giudicano in fuorigioco. Per il resto si vede poco.

IMMOBILE 7,5

Rompe il silenzio. Un gol da rapace d’area. Bravo a farsi trovare pronto sul pasticcio di Ibanez. Sesto gol al derby.

ESCALANTE 6

AKPA AKPRO 6,5

Entra subito in partita. Nemmeno il tempo di scaldarsi che Lazzari gli serve una palla al bacio che lui apparecchia per il 3-0 di Luis Alberto.

PATRIC 6

HOEDT NG

MURIQI NG

INZAGHI 9

Stravince il derby incartandola a Fonseca. Una partita nella partita la sua. Urla in continuazione. Esulta come un giocatore ai gol poi torna a sgolarsi.

ORSATO 6

Lascia spesso correre e sbaglia pochissimo. Gestisce bene la partita ma è anche vero che i giocatori in campo lo aiutano.

PAU LOPEZ 6,5

Forse poteva fare meglio sul primo gol di Luis Alberto. Non ha grosse colpe, per il resto. Anzi, ritarda pure il 3-0.

MANCINI 5

Sembra inizialmente il più lucido del reparto, prova a tappare qualche buco alla meno peggio: il centrocampo non fa filtro, spesso si trova uno contro due. Affonda nel finale.

SMALLING 5

Non è al meglio e si vede. Spesso è in ritardo nei recuperi. Non agile nemmeno quando deve far ripartire l’azione. In bambola.

IBANEZ 4

Scivola, sottovaluta gli avversari, si incarta e sbaglia tutto. L’uno due della Lazio porta la sua “firma”. Serata da dimenticare contro un Lazzari che sembra Garrincha. Ps. Spinazzola non gli dà una grossa mano.

KARSDORP 5

Nel primo tempo lo servono poco e spesso si fa prendere alle spalle da Marusic. Stesso trend nella ripresa. Combatte, almeno questo gli va riconosciuto. Ma è davvero poco.

VILLAR 4,5

Non perde (tanti) palloni, questo è vero, ma a volte non sa cosa farsene. Acerbo, ingoiato, sostituito.

VERETOUT 4,5

Si smarrisce, Leiva lo porta spesso fuori posizione. Spompato, nullo.

SPINAZZOLA 4

Cammina rispetto a un mese da, l’infortunio gli ha tolto olio e benzina. Lazzari lo fulmina spesso. Sofferente in fase difensiva, è zero in quella offensiva. Sparito.

PELLEGRINI 5

Impreciso nelle verticalizzazioni, costretto a farle non dalla solita posizione di trequartista. Con l’uscita di Veretout gioca ancora più basso, che non è proprio il suo habitat naturale. Non incide.

MKHITARYAN 5

Cerca di dare impulsi negli ultimi venti metri, qualche volta viene abbattuto. Conclude poco, evapora col passare dei minuti.

DZEKO 4,5

Si pappa un gol sullo 0-0 (e uno sul 3-0), poco convinto nel tiro ravvicinato e la palla finisce tra le braccia di Reina. Non la vede quasi mai. Deludente.

PEDRO 5

Ha il compito di ravvivare il gioco. Ci prova ma non è proprio aria.

CRISTANTE 5,5

Il centrocampo aveva bisogno di idee e sostanza e Fonseca si aggrappa a lui. Non entra male ma poi si adatta presto alla tristezza generale del resto della squadra.

MAYORAL 5

Entra a partita finita.

PERES 5

Come Mayoral.

FONSECA 4

Un’altra grande sfida non vinta, anzi, persa nettamente. Roma umiliata, mai in partita (due tiri in tutto), lenta, senza idee e, ciò che è peggio, incapace di reagire. E Fonseca non trova il piano B.

Ultimo aggiornamento: 16 Gennaio, 00:10

