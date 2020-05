Comitato olimpico tedesco: «Serve 1 miliardo per superare la crisi delle società sportive»

I club sportivi tedeschi hanno bisogno di circa 1 miliardo di euro per superare gli effetti della pandemia di coronavirus è il conto della la Confederazione olimpica sportiva tedesca, Dosb. Secondo la Confederazione, audita oggi in commissione Sport del Parlamento tedesco, ciascuno dei 90.000 club del paese ha bisogno di 12.000 euro in media per sopravvivere alla crisi. Inoltre, le maggiori federazioni sportive hanno bisogno di circa 235 milioni di euro per compensare la cancellazione delle competizioni e le entrate delle sponsorizzazioni, secondo un sondaggio commissionato dalla società di servizi professionali Deloitte, illustrato sempre in commissione dal presidente del Dosb Alfons Hoermann.

