Olanda, per la stampa De Jong vicino al Psg per 75 milioni

Frenkie De Jong, l'ultimo 'talentinò sfornato dalla ricchissimo vivaio dell'Ajax potrebbe presto prendere la strada verso parigi, destinazione Psg. Lo scrive oggi l'olandese 'De Telegraaf' che riporta di un incontro tra il ds del club parigino, Antero Henrique, e Marc Overmars, il suo omologo dell'Ajax. Secondo il quotidiano, per il 21enne centrocampista Orange i Lancieri chiederebbero 75 milioni di euro e parlano di affare ormai in dirittura d'arrivo (ma per l'estate). Sulla giovane promessa c'è anche l'interesse del Manchester City. © RIPRODUZIONE RISERVATA