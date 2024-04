Roma, ricordi Taylor? Che errore in Psg-Barcellona: Beraldo atterra da dietro Raphinha, ma lui non fischia il fallo

Un errore dopo pochi minuti, una svista salvata dal Var. Il quarto di finale di andata di Champions League che vede sfidarsi Psg e Barcellona non è andato nel migliore dei modi per l'arbitro. Il direttore di gara è una vecchia conoscenza dei tifosi della Roma: Anthony Taylor. Il fischietto inglese si è reso celebre per la sua prestazione durante la finale di Europa League di Budapest tra i giallorossi e il Siviglia. Sconfitta per i giallorossi è arrivata solo ai calci di rigore, ma ad essere rimasta impressa nei cuori e nella mente dei romanisti non è stata la partita quanto la brutta direzione di gara dell'inglese. Taylor non sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, con quest'anno che è stato costellato dagli errori che non si sono fatti attendere anche in Psg-Barcellona.

Gli errori di Taylor

Il primo errore è da matita rossa, un fallo da dietro che avrebbe meritato almeno il giallo, ma che non è stato sanzionato dall'arbitro. Al 13', infatti, Beraldo atterra con una scivolata da dietro Raphinha che cade a terra e perde il possesso del pallone. Niente punizione, né ammonizione per il giocatore del Paris Saint-Germain che si è rialzando aiutando poi Raphinha, dolorante, a tornare in piedi. Al 29', invece, Cancelo atterra in area Mbappé dopo un'azione offensiva.

Taylor lascia giocare salvo poi essere salvato dal guardalinee che alza la bandierina e segnala il fuorigioco del francese ex Monaco.