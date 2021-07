Noah Gesser muore in un incidente stradale, il baby talento dell'Ajax aveva 16 anni

Sabato 31 Luglio 2021, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 13:35

Tragico incidente per l'astro ascente dell'Ajax Noah Gesser, che ha perso la vita sulla strada venerdì sera. Come ha confermato il club olandese, il 16enne "canterano", nei Paesi Bassi dal 2018 e che si sarebbe aggregato all'Under 17 nella prossima stagione, era in macchina con suo fratello - 18 anni - quando la loro auto si sarebbe scontrata frontalmente con un taxi.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

L'incidente

Anche il fratello ha perso la vita nell'incidente, come riportato dal giornale olande De Telegraaf, mentre il conducente del taxi, urgentemente trasportato all'ospedale, è uscito senza danni rilevanti dalla collisione, avvenuta nei pressi di Utrecht, sulla United Nations Road.

I compagni di squadra gli renderanno tributo durante l'amichevole di sabato indossando il lutto al braccio e rispettando un minuto di silenzio. Gesser era considerato uno dei migliori prospetti del calcio olandese, e l'anno scorso in soli sei match aveva realizzato 13 gol, facendosi subito notare dagli scout di tutta la nazione.