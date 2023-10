Neymar, infortunio gravissimo: rottura del legamento del crociato anteriore, interessato anche il menisco

Appena si è infortunato, Neymar si è reso conto della gravità della situazione. Ha richiamato i medici in campo e poi è scoppiato in un pianto inconsolabile mentre veniva trasportato via sull'auto-medica. Oggi è arrivato l'esito degli esami: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro nella partita tra il suo Brasile e l'Uruguay. È stato lo stesso calciatore, tramite il proprio sito web ufficiale, a diffondere la diagnosi. «Neymar verrà sottoposto, in data da destinarsi, ad un intervento chirurgico per correggere gli infortuni. La Nazionale brasiliana e i reparti medici dell'Al-Hilal sono in costante contatto, allineati per quanto riguarda il recupero dell'atleta». Sui social anche il comunicato del suo club. L'attaccante del club saudita Al-Hilal si era infortunato durante il match perso del Brasile contro l'Uruguay (2-0) martedì a Montevideo, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

L'infortunio al ginocchio

«Sta incappando in infortuni, infortuni e infortuni.

E quando sta riprendendo il ritmo ne arriva un altro», aveva detto Casemiro, centrocampista del Manchester United e suo compagno nella Seleçao. Questo è solo l'ultimo di una serie di infortuni, alcuni dei quali molto gravi: nel 2018 la frattura del quinto metatarso del piede destro che gli costò 100 giorni di stop, poi altri 88 per una recidiva dello stesso infortunio e la frattura della caviglia destra nel gennaio del 2019 con altri 90 giorni ai box. Nella stagione 2019-20 altre due lesioni e 45 giorni fuori dal campo. Altri 9 infortuni nelle successive tre stagioni (357 giorni di stop).