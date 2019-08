Neymar verso Barcellona, il Psg punta Dybala

Buffon e Rabiot potrebbero non essere gli unici movimenti estivi sull’asse Torino – Parigi. Dybala aspetta, e dopo i due mancati trasferimenti a United e Tottenham, la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio il Psg. La condizione per avvicinare la Joya alla Tour Eiffel è l’addio di Neymar, che nelle ultime ore sembra molto vicino a un ritorno in Spagna, sponda Barcellona. Leonardo ha capito che non può trattenere O’ Ney e sta cercando di monetizzare al massimo la sua uscita: il brasiliano vorrebbe tornare in blaugrana – ma la richiesta dei parigini è di 150 milioni più Coutinho -, Leonardo preferirebbe il Real che avrebbe offerto 80 milioni più Bale. Il trasferimento monstre di Neymar consentirebbe al Psg di poter puntare in alto per garantirsi un sostituto, e al momento – nonostante un interesse per Icardi – il nome in cima alla lista è quello di Dybala. Contatti sotto traccia pronti a sfociare in una vera e propria trattativa non appena Leonardo avrà il via libera di Neymar.

