Lozano verso il Napoli, Perisic lascia l'Inter per il Bayern

Ultimo aggiornamento: 22:47

Comincia la nuova avventura di: l'esterno croato lascia l'e si accasa al. L'ormai ex nerazzurro, secondo quanto riporta la stampa tedesca, ha già effettuato le visite questa mattina: manca quindi solo l'ufficialità per il suo trasferimento che dovrebbe essere in prestito oneroso con diritto di riscatto. Terminati i test medici, Perisic ha parlato alla Bild già da giocatore del Bayern: «Ho finito le visite mediche, sono qui per fare del mio meglio». La firma è attesa nelle prossime ore. Per Perisic la Bundesliga non è una novità: il croato ha già vestito le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg. Il Napoli invece sta per accogliere Lozano. In dirittura d'arrivo la trattativa per il messicano del Psv. Superato anche l'ostacolo dei diritti d’immagine, che ora passeranno alla società di De Laurentiis. Al Psv Eindhoven andranno i 42 milioni della clausola rescissoria, all'attaccante 4,5.