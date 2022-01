Napoli, ecco il primo colpo per Spalletti: Tuanzebe è ad un passo

Il Napoli ha in pugno il nuovo difensore. Si tratta di Axel Tuanzebe, calciatore classe '97 in forza all'Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. L'affare è ai dettagli e - da quanto trapela - l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Confermata anche la formula: prestito oneroso sui 500.000 euro, l'eventuale riscatto - secondo gli ultimi accordi - verrà discusso più avanti. Luciano Spalletti è stato quindi accontentato. Perso Manolas, tornato all'Olympiacos, il tecnico toscano aspettava un rinforzo pronto in questi primi giorni di gennaio.