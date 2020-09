La telenovela Koulibaly sta per volgere al termine. Dopo i proficui contatti delle scorse settimane, il Psg oggi ha effettuato l'ennesimo rilancio che si avvicina di molto alle richieste del Napoli. Sul piatto ora c'è un'offerta da 75 milioni di euro e un contratto per il calciatore (già nel mirino del City) da circa 8 milioni di euro a stagione, più alti bonus. Il centrale senegalese spinge per partire e ha già accettato la destinazione anche per motivi personali: è francese di nascita. «Mi dispiacerebbe se andasse via sia per l'uomo che per il giocatore, ma i numeri sono importanti. Senza sponsor e spettatori, è un momento davvero difficile per il calcio italiano» ha raccontato ieri Gattuso, pronto a salutare il suo difensore. I prossimi giorni saranno decisivi. Il Napoli non può permettersi di perdere troppo tempo e, dopo lo stallo Milik, la volontà resta quella di perfezionare almeno un'altra cessione importante prima della fine di questo calciomercato.

Ultimo aggiornamento: 21:19

