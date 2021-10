Napoli, Osimhen si ferma in allenamento: salta la sfida di domani all'Arechi contro la Salernitana

Sabato 30 Ottobre 2021, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 14:03

NAPOLI - Brutta assenza domani per il Napoli in vista del derby contro la Salernitana. Luciano Spalletti non potrà contare sul suo attaccante di riferimento. Victor Osimhen si è fermato nel corso della rifinitura all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno. Il numero 9 azzurro ha accusato un risentimento muscolare e lo staff medico ha deciso di non rischiare un infortunio più pesante. Osimhen non è stato convocato da Spalletti e domani non sarà schierato all’Arechi. L’allenatore azzurro ora sta pensando al nuovo assetto del reparto offensivo: Dries Mertens potrebbe giocare centravanti. Al momento è favorito su Andrea Petagna.

