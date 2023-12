Napoli-Monza, Mazzarri: «Siamo in emergenza, ma dobbiamo vincere. Lobotka? Se sta bene gioca»

Vietato sbagliare. Il Napoli deve reagire dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma per dare un segnale concreto ad un'annata complicata. Gli azzurri sono in piena emergenza: mancano gli squalificati Osimhen e Politano, Natan è fuori per un problema alla schiena (resterà fuori un mese e mezzo), Lobotka e Lindstrom sono in dubbio: «Sono dati oggettivi – dice Walter Mazzarri – ma non voglio ovviamente cercare alibi. Verificherò dopo l'ultimo allenamento le condizioni di Lobotka. Se sta bene, gioca lui. Parliamo di un titolarissimo».

Napoli, ufficiale Elmas al Lipsia da gennaio: fina fino al 2028

I dubbi di formazione

«Se non dovesse farcela Lobotka, ho grande fiducia in Cajuste. Sono convinto che presto diventerà un protagonista di questa squadra. Demme non è al meglio, ha rimediato un fastidio al polpaccio». Mazzarri non pensa al cambio di modulo: «Non voglio cambiare meccanismi consolidati, non credo sia il caso». Il tridente, dunque, potrebbe essere confermato: «A destra ho Lindstrom che non ha i novanta minuti nelle gambe, oppure Zerbin. Simeone o Raspadori? Non li metterò entrambi, di solito è giusto conservare un attaccante in panchina per i cambi. Giocherà uno dei due». Il favorito sembra Jack, a caccia di un gol decisivo per tornare protagonista durante l'assenza di Osimhen che è già volato in Nigeria per disputare la Coppa d'Africa: «L'espulsione di Roma? Finora è stato sempre colpito duro nelle partite, magari sentiva la responsabilità di essere protagonista. Non gli dico nulla. Sarà decisivo al suo ritorno. Stesso discorso anche per Politano: sta dando l'anima e voleva vincere la partita. Ha il fuoco dentro.

Siamo vivi, dobbiamo soltanto dimostrarlo. Ci manca anche un pizzico di fortuna».

Maradona esaurito

Ci sarà il sold out domani pomeriggio a Fuorigrotta: «Voglio ringraziare il pubblico – conclude Mazzarri – che sarà numeroso. Abbiamo bisogno di loro in questo momento. Per noi è una tappa decisiva. Cerchiamo equilibrio, il nostro calcio deve essere funzionale al risultato».