Napoli, Llorente o James se Icardi dice no. La Fiorentina insiste per Ribery

Un avvertimento dal sapore di ultimatum.ha fatto sapere che non potrà aspettare ancora a lungocorteggiato a suon di ricche offerte ma in attesa di una mossa della. La priorità dei bianconeri in questa fase è però un'altra: vendere. Ancora tanti gli esuberi da piazzare, a partire da Matuidi e Manduzkic: il croato non tornerà al Bayern. Non tramonta invece la pista Psg per Dybala, individuato da Leonardo come possibile sostituto di Neymar: l'asso brasiliano è al centro di un duello tra Real Madrid e Barcellona, che ha ceduto Coutinho al club bavarese. La Fiorentina insiste per Ribery, svincolato dal Bayern. Il francese sta prendendo in considerazione l'ipotesi di approdare nel calcio italiano, Montella si è detto felice di accogliere il 35enne francese. Lui ha postato: «Pronto per una nuova avventura». Chissà.A proposito di annunci, sarà il giorno di Lozano (oggi l'arrivo, domani le visite mediche a Villa Stuart) e la settimana di Llorente. L'attaccante spagnolo è il piano B (davanti a James) del Napoli in caso di no di Icardi, ma anche un pallino di Conte. Il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto un altro rinforzo offensivo, dopo l'arrivo di Lukaku e quello atteso di Sanchez in prestito con diritto di riscatto. Capitolo uscite: Ounas ha offerte in Francia (Lille, Nizza e Olympique Marsiglia) e in Italia (Cagliari). Verdi ha infine un accordo con il Torino, ma i granata aspettano l'eventuale passaggio del turno contro il Wolverhampton per l'affondo finale.