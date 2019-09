Napoli-Liverpool: Meret parate da campione, Mertens non si ferma più, Llorente decisivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meret 7 - Blinda il risultato con un paio di interventi decisivi prima su Mané, poi su Salah.Di Lorenzo 7 - Gioca una partita tatticamente esemplare, chiudendo alla grande sui fenomeni avversari.Manolas 5,5 - Chiude coi crampi e dopo un paio di pasticci. Sui palloni alti, in compenso, svetta.Koulibaly 7,5 - Un gigante. Finalmente è tornato. Kalidou, quello vero, non lo supera nessuno.Rui 7 - Tra i migliori, sia in fase di contenimento che di spinta. Riesce a limitare persino Salah.Callejon 6 - Un merito su tutti, quello di aver pescato con esperienza il rigore che sblocca la gara.Allan 6 - Esce dal campo stremato, dopo aver fatto a botte coi giganti avversari. Vincendo, qualche volta.Fabian 6 - A corrente alternata, si riscatta alla grande nel finale quando Ancelotti lo sposta sulla sinistra.Insigne 6 - Gioca da esterno sinistro con grande generosità. Lascia spazio a Zielinski nella ripresa.Mertens 7 - Segna il rigore che sblocca il risultato e ci mette lo zampino anche nel raddoppio: un leone, per tutti i 90'.Lozano 5,5 - Non riesce a sfuggire mai a Van Dijk e non incide: sostituitoZielinski 6 - Prende il posto di Insigne in un finale in cui serve soprattutto cuore.Llorente 7 - Determinante. Entra sullo 0-0 e con la squadra in affanno, dà e riceve botte e poi chiude la partita.Elmas n.g. - Un quarto d'ora al posto di Allan con luci e ombre.Adrian 6,5 - Prodigioso in avvio di ripresa su Mertens, non può evitare nel finale il ko ai suoi.Alexander-Arnold 6 - Gioca insolitamente basso, anche perché deve tenere a bada prima Insigne e poi Fabian.Van Dijk 6,5 - Colosso della difesa dei Reds, sbroglia tante matasse insidiose.Matip 6,5 - Buona prova in fase di anticipo, cala appena nei minuti finali.Robertson 5 - Il peggiore dei suoi. Suo il fallo che determina il rigore che sblocca la partita.Henderson 6,5 - Cuore di capitano, lascia spazio negli ultimi minuti a Shaqiri per l'assalto finale.Fabinho 6 - Metronomo del gioco del Liverpool, si fa apprezzare anche per i palloni recuperati.Milner 5,5 - Nervoso e pasticcione, sbaglia qualche pallone di troppo e viene sostituito.Salah 6,5 - Spina nel fianco della difesa del Napoli, non trova il gol solo per un super Meret.Firmino 6 - Meno brillante di altre occasioni, ma sempre in grado di tenere in apprensione il San Paolo.Manè 6 - Riesce ad arpionare palloni in modo miracoloso, ribaltando il fronte. Un solo errore, in fase di appoggio a Salah.Wijnaldum 6 - Prende il posto di Milner a metà ripresa e il Liverpool alza il baricentro.Shaqiri n.g. - Klopp lo manda in campo per disperazione, ma l'azzardo non dà frutti.