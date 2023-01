Napoli, Spalletti risponde ad Allegri: «È inutile camuffarsi, la Juve è favorita. Noi proporremo il nostro calcio, 'Anima e Core'»

NAPOLI – Il duello ‘dialettico’ è già cominciato. Luciano Spalletti ha risposto a Massimiliano Allegri con tranquillità ma con idee molto chiare: “Capisco che gli convenga camuffarsi, ma la Juve non può certo accontentarsi del quarto posto. Certi investimenti si ripagano soltanto vincendo il campionato o la Champions, quindi è inutile indossare capello e barba finta”. Il tecnico ha replicato pure alla descrizione di Spalletti ‘buffo, divertente ma anche più bravo di tutti’: “Onestamente buffo non saprei. Posso soltanto dire che è lui il numero uno. Ha un grande palmares e io non mi posso neanche avvicinare. È così. La paura? Nessuna delle due squadre ne avrà. Sarà una grande spettacolo”. Si affrontano pure modi diversi di interpretare il calcio: “La Juve – aggiunge Spalletti – ha trovato il modo di difendere. Aspetta l’avversario nella sua metà campo, è più difficile ovviamente portare pressing. Che poi piaccia o meno questo tipo di calcio, è un altro discorso. Allegri incarna il motto juventino ‘vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta’, noi a Napoli siamo più ‘anima e core’. Qui c’è stato Maradona: non ha solo vinto, ma ha mostrato la bellezza del calcio e noi dobbiamo portarci dietro questa eredità. Personalmente mi piace così. Sono a Napoli da un po’ e tutti parlano del gioco spettacolare di Sarri, anche se non ha vinto nulla. Benitez ha conquistato due titoli, ma non è ricordato per questo”. Il Napoli non si snaturerà: “La nostra autostima è alta, contro l’Inter abbiamo sbagliato qualcosa, ma poi abbiamo messo a posto tutto vincendo contro la Sampdoria”. Spalletti è tornato sugli incidenti di domenica sull’A1: “Chi utilizza il campo per fare casino deve stare fuori. Non c’è posto per questa gente nel calcio. Il nostro è uno sport che appartiene ai bimbi, alle donne e a tutti quelli che condividano i nostri valori”.

LA FORMAZIONE. Spalletti non ha dato indicazione, ma schiererà la migliore possibile: Kim e Rrahmani in difesa, Mario Rui favorito su Olivera a sinistra. L’altro ballottaggio è tra Politano e Lozano: dovrebbe spuntarla il primo. “Ai tifosi prometto il massimo impegno”.