Napoli-Juventus, Ciro Ferrara: «Spalletti farà la partita, Allegri arriva al big match con maggior pressione»

Dieci anni al Napoli e 11 anni alla Juventus Ciro Ferrara non può dimenticarli tanto facilmente. E domani al Diego Armando Maradona gioca il big match: da una parte la squadra di Luciano Spalletti e dall’altra quella di Massimiliano Allegri. A margine della presentazione del nuovo album Panini “Calciatori 2022-2023” all’ex difensore sono state consegnate una figurina nella quale è ritratto con la maglia azzurra e una con la maglia bianconera: «Chi arriva più in forma? Il Napoli. Chi farà la partita? Il Napoli. Chi vince? (qui Ciro non risponde, ma alza entrambe le figurine, ndc). Chi ci arriva con maggior pressione? La Juventus. Chi arriva davanti? Il Napoli».

Ciro Ferrara, tutti si aspettano una gara meravigliosa.

«Premessa che sono due società che mi hanno dato tantissimo, posso dire che sarà sicuramente una partita molto sentita da entrambe le parti. Ed è anche un momento importante del campionato. Ed entrambe ci arrivano in un bel momento».

Il Napoli farà la gara e la Juventus riparte: il copione è già scritto?

«Ogni squadra ha le sue caratteristiche e tutte e due cercheranno di sfruttare le proprie qualità. Sono sicuro, però, che anche i bianconeri tenderanno a giocare bene. Per il Napoli, invece, è un test molto importante. Sarà la prima volta che affronta una big in casa. Nel girone di ritorno i big match li avrà nel proprio stadio».

Che aiuto darà il pubblico?

Danno sempre una spinta importante alla squadra».

È più la Juventus ad avere la necessità di restare agganciata?

«Direi di sì. La Juventus ha conquistato otto vittorie di fila ma al Napoli ha rosicchiato soltanto tre punti. Il Napoli ha un distacco tale che può, al momento, anche gestirla. Va detto che Luciano Spalletti e la squadra stanno facendo un ottimo lavoro».

Scaramanzia a parte, quanto sarà importante lo scudetto per la città di Napoli?

«Come?».

Lo scudetto.

«Come? Non sento… (ride, ndc)».