Fischi a Insigne durante la lettura delle formazioni

Lorenzo Insigne è stato fischiato quando lo speaker dello stadio San Paolo ha chiamato il suo nome leggendo le formazioni di Napoli-Genoa. Solo pochi tifosi, in tutto sono circa 20.000 con le curve con ampi spazi vuoti, hanno risposto con il cognome del calciatore azzurro alla chiamata dello speaker che annuncia solo i nomi di battesimo. Un po' di fischi sono arrivati al nome di Callejon, ma al momento dell'annuncio del numero 24, Insigne, nessuno ha urlato il suo cognome e sono partiti i fischi.

Allan, al centro delle polemiche più roventi per l'irruzione di presunti ladri in casa e gli insulti ricevuti dalla moglie al supermercato, non c'è perché infortunato.





