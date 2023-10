Napoli, Rudi Garcia verso l'esonero: Conte in pole, De Laurentiis aspetta il sì

Qual è la situazione di Rudi Garcia? Al momento la permanenza dell’allenatore francese a Napoli è appesa ad un filo. Le parole di De Laurentiis alla Luiss di Roma non sembrano lasciare molte speranze ad una riconciliazione in extremis. Il numero uno azzurro è intenzionato a non concedergli neanche tre partite dopo la sosta. La situazione è compromessa, soprattutto nei rapporti con lo spogliatoio, quindi l’intenzione del Napoli è quella di voltare pagina esonerando Garcia dopo appena quattro mesi dalla firma sul contratto biennale fino al 2025 (con opzione fino al 2026).

Napoli, De Laurentiis: «Con Garcia è un momento no. Non voglio mai esonerare un allenatore, ma a volte è necessario»

Lo scenario

Rudi Garcia è atteso domani pomeriggio al Training Center di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, ma De Laurentiis sta lavorando al sostituto.

C’è un nome che per distacco è il preferito del presidente dei campioni d’Italia: si tratta di Antonio Conte, con cui ha un bel rapporto da diversi anni. Qualche approccio ci sarebbe già stato e Conte non sarebbe contrario all’ipotesi di ripartire dalla panchina del Napoli. Considera la squadra molto forte e capace di raggiungere obiettivi importanti.

L’eventuale cambio modulo (nel Tottenham ha giocato anche 3-4-3) non sarebbe un problema. Le prossime ore saranno decisive: in caso di accordo con l’ex ct della nazionale (ma anche tecnico di Juventus e Inter), De Laurentiis sarebbe pronto a dare il benservito a Garcia che non ha convinto.