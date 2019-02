Napoli, domani la prima al San Paolo senza Hamsik: Ancelotti recupera Mertens e Verdi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli volta ufficialmente pagina al San Paolo. Sarà la prima volta da quando Marek Hamsik si è trasferito al Dalian in Cina. La lunga parentesi dello slovacco è ormai conclusa e il sapore a Fuorigrotta sarà inedito. Saranno pochi i tifosi, però, a goderselo. La prevendita non decolla: sono previsti circa 20mila gli spettatori sugli spalti per il match di domani sera contro il Torino del grande ex Walter Mazzarri. Il Napoli ha bisogno di ritrovare la continuità in campionato e quindi Carlo Ancelotti si aspetta una prestazione positiva dopo il convincente 3-1 rifilato allo Zurigo in Europa League.LA FORMAZIONE. La buona notizia arriva da Dries Mertens. Il belga si è regolarmente allenato e ha smaltito il fastidio agli adduttori. Ancelotti deciderà soltanto domani mattina, nel corso dell’ultima sgambatura pre-partita, se schierarlo dal primo minuto. Se non dovesse farcela, spazio alla coppia Milik-Insigne. Recupera pure Simone Verdi che potrebbe rappresentare una soluzione da adottare in corso d’opera sulla fascia sinistra. In mediana si candida Diawara che potrebbe così giocare in coppia con Allan. In difesa, invece, Maksimovic è regolarmente a disposizione. I ballottaggi, dunque, sono soltanto sugli esterni: Malcuit potrebbe essere confermato a destra con Hysaj dirottato a sinistra.I CONVOCATI. Sono diciannove i convocati a disposizione di Carlo Ancelotti. Oltre agli infortunati Albiol e Rui, ha dato forfait pure Ounas che ha rimediato un problema muscolare in Europa League. Ecco l’elenco completo: Meret, Ospina, Karnezis, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Hysaj, Chiriches, Zielinski, Allan, Diawara, Fabian Ruiz, Mertens, Callejon, Insigne, Verdi, Milik.