Napoli, De Laurentiis ufficializza l'addio: «Hamsik è del Dalian»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando alla stampa a Zurigo dove stasera il Napoli è impegnato in Europa League, ha ufficializzato la partenza di Hamsik: «Marek è andato, la lettera di credito che abbiamo ricevuto è in ordine, abbiamo verificato, controllato tutto». Hamsik va al Dalian per 20 milioni di euro e firmerà un contratto triennale da 9 milioni l'anno.



«Ci siamo tenuti stretto Hamsik per tutti questi anni, lo volevano Moratti, poi Allegri quando era al Milan e anche alla Juve, anche quando ultimamente mi ha parlato della Juve gli ho detto che doveva rimanere qua. Poi quando mi ha parlato della Cina in estate, gli ho detto che lo capivo ma dovevo capire anche come si sarebbe organizzato il nuovo allenatore». Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato la partenza di Marek Hamsik per la Cina, dove giocherà con la maglia del Dalian. Parlando a Zurigo, dove il Napoli affronta stasera i sedicesimi di Europa League, De Laurentiis ha aggiunto sul futuro dello slovacco: «Se è un addio o un arrivederci - ha detto - dipende solo da lui, mi auguro di avere l'occasione quando ci sarà lo stop del campionato cinese di averlo per un saluto ai tifosi».

