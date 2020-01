Il Napoli punta al doppio colpo per il centrocampo. Aspettando novità sul fronte Lobotka, il club azzurro ha bloccato Demme. Il tedesco del Lipsia ha accettato il trasferimento e sarebbe atteso in Italia già nelle prossime ore, per svolgere le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. Il suo cartellino è stato valutato circa 12-13 milioni di euro.





