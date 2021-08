Napoli, buona la prima: gli azzurri vincono 2-0 contro il Venezia. Decisivo Insigne, espulso Osimhen

Domenica 22 Agosto 2021, 23:18 - Ultimo aggiornamento: 23 Agosto, 00:39

NAPOLI - Sorride il Napoli al debutto in campionato. Gli azzurri risolvono nella ripresa una sfida che si era messa male nel primo tempo, complice l'espulsione di Osimhen. Due a zero al Venezia e a mettere la firma sulla vittoria è proprio Insigne, a segno dal dischetto dopo un clamoroso errore pochi minuti prima.

Le formazioni iniziali

Un Insigne apparso motivatissimo, a dispetto delle indiscrezioni di mercato e delle frizioni con De Laurentiis. Vista l'emergenza a centrocampo Spalletti s'affida al 4-3-3. In porta c'è Meret, difesa con Manolas (pure lui al centro di numerose voci di cessione) e Koulibaly centrali, sulle corsie Di Lorenzo e Rui. In cabina di regìa Lobotka, affianzato da Fabian e Zielinski. Tridente con Politano, Osimhen e Insigne.

Stesso modulo pure per il Venezia, anche se in realtà si tratta di un 4-3-3 piuttosto "difensivo", con Di Mariano e Johnsen che si sacrificano spesso e volentieri a sostegno dei centrocampisti. Il perno della difesa è Caldara, sulle fasce spazio al guizzante Ebuehi e al sempreverde Molinaro.

La partita

La pressione alta del Napoli mette subito in difficoltà il Venezia, che mostra di avere problemi soprattutto in fase di costruzione dal basso. Osimhen "perdona" Maenpaa all'8', un minuto dopo il portiere finlandese è bravo sul destro potente ma centrale del nigeriano. Applausi del pubblico per Insigne, che però non sfrutta ben tre punizioni da posizione interessante: tutte sulla barriera. Gli azzurri spingono, ma non passano: Di Lorenzo calcia fuori da due passi, poi è Politano a impegnare Maenpaa su taglio di Insigne. Al 23' l'episodio che potrebbe cambiare la partita: sugli sviluppi di un corner in area veneta, Osimhen rifila una manata sul volto di Heymans. Per Aureliano è un intervento da rosso e il Napoli rimane in dieci. Piove sul bagnato per Spalletti, perché al 35' si fa male anche Zielinski: dentro Elmas. Gli azzurri passano al 4-4-1, con Insigne centravanti adattato: Zanetti, invece, non cambia registro al suo Venezia, che preferisce non alzare i ritmi. Tra i lagunari fioccano gli ammoniti e a inizio ripresa il tecnico corre ai ripari sostituendo Ebuehi, a rischio rosso, con Svoboda. Il gioco è spezzettato, ma da un'azione veloce sull'asse Fabian-Rui nasce il rigore in favore del Napoli al 12': netto il tocco di mano di Caldara. Sul dischietto si presenta Insigne che però sparacchia alto, in malo modo. Il pubblico lo rincuora, Spalletti fa altrettanto. E Lorenzo si riscatta 5' dopo, quando un nuovo fallo di mano - di Ceccaroni su traversone dalla destra di Di Lorenzo - gli offre una nuova opportunità dal dischetto. Pallone alla sinistra di Maenpaa, che si tuffa dall'altra parte: Napoli in vantaggio. Zanetti inserisce Tessmann e Sigurdsson per Fiordilino e Di Mariano e il Venezia sfiora subito il pareggio: Johnsen scappa via sulla sinistra e invita al tiro Forte, che da due passi scheggia il palo. C'è da stringere i denti e Spalletti lancia nella mischia Lozano per uno stremato Politano e Gaetano al posto di Fabian. Passa un minuto e il Napoli raddoppia: Elmas s'avventa su un pallone respinto alla meglio da Ceccaroni su Lozano e beffa Maenpaa con un destro teso sul primo palo. È la rete che mette al sicuro il successo degli azzurri, tanto che Spalletti a 5' dalla fine concede la standing ovation a capitan Insigne, sostituito da Petagna. Vince il Napoli, che parte bene in campionato e lascia in secondo piano le difficoltà sul mercato. Per il Venezia un ritorno in A poco fortunato sotto il profilo del risultato.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Koulibaly 6, Rui 6; Fabian 6 (26’ st Gaetano 6), Lobotka 6, Zielinski 6 (35’ pt Elmas 6,5); Politano 6 (26’ st Lozano 6), Osimhen 5, Insigne 7 (40’ st Petagna n.g.). In panchina: Marfella, Ospina, Malcuit, Jesus, Rrahmani, Palmiero, Ounas, Zanoli. All.: Spalletti 6,5.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa 6; Ebuehi 5,5 (6’ st Svoboda 6), Caldara 5,5, Ceccaroni 5, Molinaro 6; Fiordilino 5,5 (18’ st Tessmann 5,5), Peretz 6 (29’ st Galazzi 5,5), Heymans 5,5 (29’ st Dezi n.g.); Di Mariano 5 (18’ st Sigurdsson 6), Forte 6, Johnsen 6. In panchina: Lezzerini, Bertinato, Bjarkason, Karlsson, Schnegg. All.: Zanetti 6.

ARBITRO: Aureliano di Bologna 5,5

RETI: 17’ st Insigne rig, 27’ st Elmas

NOTE: espulso Osimhen al 24’ pt per fallo su Heymans. ammonito Fiordilino, Caldara, Heymans, Ebuehi, Spalletti, Forte, Fabian, Ceccaroni, Tessmann. Recupero 2’ pt, 3’ st. Angoli 2-3.