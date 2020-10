De Laurentiis polemico: «Grandissimo Napoli, peccato non aver potuto sfidare la Juve...»

«Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino». Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato il 4-1 sull'Atalanta ma facendo riferimento per la prima volta anche al match contro la Juve, perso 3-0 dal Napoli al tavolino. Un riferimento esclusivamente sportivo e con un pizzico di ironia per la forza degli azzurri in campo, nei giorni in cui il Napoli prepara l'assalto alla giustizia sportiva per l'appello contro il ko di Torino.

Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 17, 2020

