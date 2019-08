Radja Nainggolan verso il ritorno al Cagliari. L'Inter sta definendo in queste ore il trasferimento del centrocampista belga, ai margini del progetto di Antonio Conte. Per l'ex giallorosso - che ha sempre dato priorità alla maglia rossoblu - si tratta di una seconda avventura in Sardegna, dopo l'esperienza dal 2010 al 2014.





© RIPRODUZIONE RISERVATA