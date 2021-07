Mourinho in volo per Ciampino: «Sto arrivando...». L'aereo è pilotato dal presidente Friedkin. Lo sbarco sarà presto un documentario. Diretta Tv

Venerdì 2 Luglio 2021, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 14:19

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi 2 luglio 2021, José Mourinho sbarcherà a Roma e comincerà la sua avventura in giallorosso. L’arrivo è previsto per le ore 14 all’aeroporto di Ciampino (sezione voli privati), poi sarà accompagnato da un van della società presso il centro sportivo di Trigoria. Da sciogliere ancora il nodo quarantena: Mourinho potrebbe essere stato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti al suo arrivo in Italia, la disposizione, in questi casi, prevede l’isolamento fiduciario per i cinque giorni successivi allo sbarco. Il club, però, ha chiesto un permesso speciale di lavoro alla Asl di competenza che presto darà una risposta. L’inizio del raduno è previsto per il 6 luglio, giorno in cui tutti i calciatori che non hanno partecipato all’Europeo dovranno farsi trovare pronti per l’inizio della nuova stagione. Alcuni di loro (gli infortunati della scorsa stagione) hanno già cominciato ad allenarsi, Zaniolo compreso che sarà il punto di riferimento della nuova Roma targata Special One.

Mourinho sbarca a Roma - La diretta

Ore 12.51 La Roma sta preparando uno storytelling sull’arrivo del tecnico portoghese nella Capitale che sarà girato da un produttore cinematografico. Un van con a bordo un operatore e alcuni dipendenti della società ha portato sul posto una telecamera professionale cinematografica e la relativa attrezzatura.

Ore 12.30 L’aereo con a bordo José Mourinho è appena partito dall’aeroporto di Lisbona. Intanto, a Ciampino cominciano ad arrivare i primi tifosi. Tra questi un paio con lo stendardo «HabeMOUs Papam». La polizia è presente con cinque blindati e alcune auto per gestire l’ordine pubblico.

Ore 11.38 - L’aereo privato su cui l'allenatore giallorosso arriverà a Roma è pilotato dal presidente del club Dan Friedkin. L’imprenditore statunitense è abilitato a pilotare gli aerei che vengono utilizzati per i voli privati. Non è la prima volta che accade, anche durante la scorsa stagione il presidente giallorosso ha colto l’occasione per recarsi in trasferta con aerei direttamente pilotati da lui o in cui era co-pilota.

Ore 11.07 - Mourinho assieme a Lalin Nuno Santos (responsabile della riatletizzazione) e Joao Sacramento (vice allenatore) si stanno imbarcando all’aeroporto di Lisbona a bordo di un volo privato che atterrerà all’aeroporto di Ciampino. Lo Special One ha pubblicato l’immagine sul suo profilo Instagram aggiungendo come didascalia la bandiera portoghese e quella italiana.

Ore 9.09 «Tifosi della Roma, sto arrivando». Comincia così la giornata del tecnico dei giallorossi, con un video pubblicato sull’account ufficiale Twitter della Roma in cui annuncia il suo arrivo nella Capitale.

