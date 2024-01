Mourinho esonerato, le mosse (a sopresa) di Friedkin: dall'annuncio dello Special One all'arrivo (con aereo personale) di Lukaku. La storia

I Friedkin sono così: gli uomini delle sorprese. Mourinho annunciato all'improvviso, un 4 maggio che nessuno (di fede giallorossa) scorderà mai. E oggi - forse meno scioccante ma comunque a sorpresa - lo strappo definitivo. Un presidente Dan, che ama fare le cose in grande. Che decide e cambia, anche in corsa.

Mourinho e Friedkin, la storia

Portare Lukaku e Dybala con il suo aereo privato, presentare lo stesso Dybala al colosseo quadrato dell'Eur davanti a 10mila tifosi, esonerare Fonseca con una semifinale di Europa League ancora da giocare (certo all'andata finì 6-2 per gli inglesi e la Roma era virtualmente fuori).

Tutte mosse sorprendenti e "americane".

IL COMUNICATO E LA STORIA

L'AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club «con effetto immediato». Lo scrive la Roma sul suo sito. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione. «Ringraziamo José a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso», hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. «Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro».

LE MOSSE

Al suo arrivo a Roma, il 6 agosto 2020, Dan Friedkin fece subito capire che voleva ragionare in grande: la fine dell'era Pallotta combaciava con l'inizio di un nuovo percorso. Ambizioso e vincente. Via Fonseca, dentro la garanzia Mourinho. Così è stato, in parte. L'arrivo dello Special One, poi quelli di Dybala, Matic, Lukaku, Wijnaldum, ma anche flop importanti (da Shomurodov a Vina). Non ultimo quello di Renato Sanches, che è praticamente costato l'addio di Tiago Pinto. Nel mezzo, un campionato con molti bassi e pochi alti e una storia in Europa però sempre al top. Una Conference, una finale persa ai rigori in Europa League. Ora si riparte, si spera con un progetto (ancora) da grande.