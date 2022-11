Milan, Pioli attende il Salisburgo: «Vogliamo centrare gli ottavi. Il rinnovo? Sento la fiducia della società»

Il Milan ha in mano il proprio destino europeo. Contro il Salisburgo, a San Siro, basterà non perdere per raggiungere Napoli e Inter agli ottavi di Champions. Stefano Pioli, fresco di rinnovo del contratto fino al 2025, rilancerà Kjaer, Bennacer e Giroud dal primo minuto con l’obiettivo di archiviare del tutto la sconfitta di Torino (2-1, 30 ottobre). «Fare bene in questa gara significherebbe tanto perché è il nostro primo obiettivo stagionale. Si immaginava, nel caso di una sconfitta col Chelsea, che l’ultima gara sarebbe diventata decisiva», ha detto il tecnico. «Siamo delusi per la sconfitta con il Torino, ma questa partita è un’altra competizione», ha continuato. «Pensare al pareggio non è il nostro modo di giocare. Non giochiamo d’attesa, ma in attacco. Il Salisburgo nelle ripartenze è molto pericoloso. Il rinnovo? Stamattina mi sono segnato chi mi ha fatto i complimenti e chi non me lo ha fatto. A parte gli scherzi, ho ringraziato i calciatori perché senza di loro e il lavoro che abbiamo fatto, niente sarebbe stato possibile. In generale, ho sempre sentito la fiducia nella società, mi stima. Ho fatto diventare realtà il mio sogno». Sarà una gara insidiosa: «Dobbiamo mettere in campo la migliore prestazione possibile. Conosciamo le qualità dei nostri avversari. Ci vorranno determinazione e lucidità. Rafael Leao? Lui è un grandissimo giocatore e farà il massimo per vincere la gara». «Non bisogna fare l’errore di entrare in campo e pensare che si possa pareggiare. Bisogna essere maturi e capire che bisogna vincere», ha detto, invece, Sandro Tonali. Ormai sempre più leader di questo Milan.