Milan-Pioli, in arrivo la fumata bianca: firma fino al 30 giugno 2025

È in arrivo la firma di Stefano Pioli sul rinnovo del contratto. Il tecnico del Milan è in sede in via Aldo Rossi per prolungare l'accordo con il Diavolo. Firmerà fino al 30 giugno 2025, allungando di un anno la scadenza, attualmente al 2024 appunto. E ci sarà anche un adeguamento economico. Pioli passerà da 3 milioni di euro a stagione a 3,5 milioni all'anno. Un attestato di stima importante per un allenatore che più di cinque mesi fa, era il 22 maggio scorso (3-0 al Sassuolo a Reggio Emilia), ha conquistato lo scudetto, 11 anni dopo quello vinto da Massimiliano Allegri. La firma sul rinnovo arriva all'indomani della sconfitta rimediata in campionato contro il Torino. Un ko che ha fatto scivolare il Diavolo al terzo posto, a -6 dal Napoli.