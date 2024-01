Milan-Roma, le probabili formazioni: Dybala out, ballottaggio Belotti-El Shaarawy. Pioli sceglie Jimenez

È senza fine l’emergenza nella Roma. Paulo Dybala oggi si sottoporrà a risonanza magnetica per verificare l’eventuale presenza di una lesione muscolare alla coscia sinistra, ma a prescindere dall’esito non sarà comunque in campo domenica sera contro il Milan. In attacco, dunque, la coppia sarà composta da Belotti (o El Shaarawy) e Lukaku. In difesa tornerà Llorente, sostituito al 45’ di Roma-Atlanta per un fastidio all’adduttore sinistro. Con lui ci sarà Mancini che quotidianamente combatte con la pubalgia. Il terzo centrale dovrebbe essere Huijsen, ma non è escluso che dopo il rigore procurato nel derby, Mourinho possa concedergli un turno di riposo. Se la scelta dovesse andare in quella direzione, allora si sacrificherà Cristante altrimenti il centrocampista azzurro sarà la mezzala assieme a Bove e con Paredes in mediana. L’esterno di destra sarà Kristensen quello di sinistra Zalewski, sia Karsdorp sia Spinazzola sono reduci da una pessima prestazione con la Lazio. Indisponibile Azmoun partito per la Coppa d’Asia, fuori anche Aouar e Ndicka entrambi in Coppa D’Africa. Squalificato Mourinho, al suo posto in panchina Salvatore Foti. Infortunati Renato Sanches e Smalling, mentre Kumbulla si allena con il gruppo e potrebbe strappare la prima convocazione dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo sette mesi.

L’attacco del Milan sarà composto da Giroud, sostenuto ai lati da Pulisic e Leao e sulla trequarti da Loftus-Cheek. In mezzo al campo si giocano una maglia Musah e Adli per affiancare Reijnders. Al centro della difesa Theo Hernandez con Kjaer, i terzini Calabria e Jimenez.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Stadio Meazza domenica 14 gennaio ore 20.45

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Jimenez; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Reijnders, Simic, Bartesaghi, Pellegrino, Terracciano, Romero, Musah, Krunic, Jovic, Traoré, Camarda, Okafor.

All.: Stefano Pioli

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Belotti, Lukaku.

A disp.: Boer, Svilar, Celik, Kumbulla, Karsdorp, Pagano, Zalewski, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Pisilli, Joao Costa, Cherubini.

All.: Salvatore Foti.

Arbitro: Guida

Assistenti: Bercigli - Cecconi

IV Uomo: Abisso

Var: Mazzoleni

Avar: La Penn