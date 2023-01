Milan, Pioli: «Rispettiamo la Roma. Vialli? Perdiamo una persona generosa, un campione di sport»

Alla vigilia della sfida contro la Roma, Stefano Pioli ricorda Gianluca Vialli, scomparso ieri a Londra per un tumore al pancreas. «Ci ho giocato nell'Under 21, ci siamo affrontati tantissime volte e l'ho marcato spesso. Il 2023 non è iniziato bene, perdiamo un campione di sport e di vita per tutti i valori che ha sempre trasmesso. Una persona generosa, corretta, tenace, coerente. Una tristezza forte, mi sento di fare le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari», le sue parole.

Al di là della profonda tristezza per una perdita come quella di Vialli, persona fantastica e generosa, c'è da commentare la gara di domani: «La Roma è una squadra forte e ben strutturata, completa. Abbina una buona costruzione di gioco a fisicità. Una squadra che ha battuto l'Inter e che rispetteremo tanto. Poi ci siamo noi con tutta la nostra volontà. Torniamo a San Siro dopo 50 giorni e lo faremo con entusiasmo ed energia. De Ketelaere? Domani saremo gli stessi di Salerno, spero di recuperare qualcuno in vista della partita di Coppa Italia. Charles sta bene, pronto dal punto di vista fisico e mentale. Ci faccio grande affidamento».

Sulle difficoltà di chiudere le gare, Pioli ha aggiunto: «Possiamo fare meglio, sappiamo quanto sia importante sbloccare le partite, siamo tra le squadre che segnano di più a inizio gara, continuo a pensare che sia importante continuare a creare tante occasioni da gol. Per la qualità dei miei giocatori qualche gol in più bisogna pur segnarlo». Infine, Giroud: «Sta molto bene mentalmente e fisicamente. Nell'immediato non vedo difficoltà. Le prossime otto settimane saranno impegnative, ci sarà bisogno di giocatori pronti e sto vedendo atteggiamenti positivi da parte dei miei giocatori. Affronteremo le prossime tappe con concentrazione, ma sempre con attenzione sulla prossima, vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni che ci aspettano. Maignan? Non abbiamo tempistiche, stiamo andando con le valutazioni che sta facendo lo staff. Mike ha tutto il nostro sostegno ed è molto voglioso, ma sa che dobbiamo rispettare delle tempistiche perché il muscolo non risponde come dovrebbe».