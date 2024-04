Milan, Pioli non si fida della Roma e avvisa i suoi: «Non è la stessa squadra di Mourinho»

Il Milan non ha nessuna intenzione di farsi da parte. A San Siro, tutto esaurito, ospita la Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Chi passa, affronta la vincente di Bayer Leverkusen-West Ham. I rossoneri si presentano con sette vittorie di fila tra campionato e coppa, ma Stefano Pioli non si fida dei giallorossi: «Similitudini coi derby di Champions dell'anno scorso? Non direi, è un’altra storia, un’altra competizione. Per entrambe è un obiettivo importante. Sappiamo le difficoltà di affrontare un avversario che sta molto bene in questo momento, che ha giocatori di qualità, che gioca un ottimo calcio. Ma sappiamo che arriviamo a questo momento bene e abbiamo le nostre qualità da mettere in campo», ha detto il tecnico rossonero. Che poi ha analizzato le differenze tra la Roma di Daniele De Rossi e quella di José Mourinho: «Ha un altro modo di giocare, di intendere la partita con altre posizioni in campo. Non abbiamo parlato e non abbiamo rivisto le sfide di campionato, ma ci siamo concentrati sulle nuove posizioni e sui nuovi concetti che De Rossi ha trasmesso alla squadra. Crediamo di conoscere bene i nostri avversari. Sarà una sfida su 180 minuti, ma vorremo portarci a casa qualcosa di positivo già da domani sera. Alla fine del torneo arriveranno squadre di altissimo livello e già nei quarti ci sono squadre molto molto importanti. Non è la Champions, ma ci sono avversarie veramente forti, un obiettivo importante e prestigioso da affrontare con attenzione».

