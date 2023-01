Milan, Pioli: «Con il Sassuolo conta solo il risultato. Mercato? Siamo a posto così»

Il gennaio 2023 del Milan è stato il peggiore della gestione Pioli, con una sola vittoria, ottenuta il 4 gennaio contro la Salernitana. Adesso a San Siro, alle 12.30, arriva il Sassuolo. «Credo che per superare questo momento bisogna avere grande capacità di compattezza e di voltare pagina. Pensare troppo a quello che dovevamo fare e potevamo fare non ci aiuta. Sappiamo che possiamo fare molto meglio e siamo contenti di tornare a giocare davanti ai nostri tifosi che a Roma sono stati fonte di ispirazione: hanno dimostrato di essere compatti e di sostenerci. Tocca a noi adesso», ha detto Stefano Pioli.

Il Diavolo vuole riscattarsi: «Assolutamente sì. Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento o che non ci mettano il 100% per fare meglio. C'è sempre stata grande attenzione e volontà. Si supera questo momento lavorando, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre creduto nel nostro lavoro». Il Milan deve ritrovare lo spirito della scorsa stagione: «Per chi fa sport di squadra è normale che l'energia, la positività e lo spirito aumenti con le prestazioni e con i risultati positivi e che può calare con prestazioni negative. Si recupera lavorando e vincendo le partite. Possiamo uscirne tramite i risultati positivi». E sul mercato, il tecnico rossonero ha aggiunto: «Abbiamo le risorse necessarie e le qualità per uscire da questo momento. La società si è espressa da tempo sul mercato. Stiamo recuperando gli infortunati e siamo a posto così. Se è cambiato qualcosa nel gruppo? All'interno del gruppo non è cambiato nulla. C'è grande coesione e disponibilità. Chiaro che c'è qualche sorriso in meno e silenzio: quindi più attenzione al lavoro. Il gruppo funziona perché è consapevole e che sente molto il senso di dovere nei confronti del club e dei tifosi». E sul Sassuolo, Pioli ha concluso: «Può essere aggressivo ma anche meno. Una squadra tecnica, dovremo giocare precisamente dal punto di vista tecnico e stare attenti nelle ripartenze».