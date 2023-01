Zaniolo, scontro totale con la Roma: rifiutato il Bournemouth. Pronta una maxi-multa

Rottura totale tra Nicolò Zaniolo e la Roma. L’esterno ha comunicato al club che non accetterà l’offerta del Bournemouth che era disposto a pagare circa 30 milioni ai giallorossi più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Nicolò non vuole giocare con una squadra di Premier League che lotta per non retrocedere (è terzultimo), preferisce restare a Trigoria e aspettare l’estate quando forse il Milan avrà più disponibilità per tentare l’affondo. I rossoneri hanno offerto 22 milioni più 3 di bonus, ma Tiago Pinto ha rispedito al mittente l’offerta perché reputata troppo bassa e senza l'obbligo di riscatto.

Intanto, la società giallorossa ha intenzione di intervenire comminando una multa al giocatore per il suo recente comportamento (ha chiesto di non essere convocato per Spezia-Roma), mentre Mourinho continuerà a farlo allenare con il gruppo. Impossibile la convocazione contro il Napoli domenica, difficile anche quella con la Cremonese mercoledì prossimo in Coppa Italia. Oggi pomeriggio il procuratore di Zaniolo Claudio Vigorelli ha avuto un incontro con i dirigenti del Bournemouth che gli hanno illustrato il progetto e lo stipendio che avrebbe percepito il calciatore. A nulla è servito, Zaniolo voleva solo il Milan e aspetterà l’estate per diventare rossonero.