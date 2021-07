Milan, Pioli guarda al futuro: «Abbiamo tanta voglia di stupire ancora»

Giovedì 8 Luglio 2021, 14:25

Senza Donnarumma e Calhanoglu, inizia la nuova stagione del Milan. «Vorremmo ancora essere protagonisti», ha detto Stefano Pioli, arrivato secondo alle spalle dell’Inter. Con i rossoneri tornati in Champions dopo sette anni.

Milan, la conferenza di Pioli

Mercato. «Vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Il nostro percorso è iniziato un anno e mezzo fa. Sappiamo che dobbiamo innalzare il livello della squadra. Faremo le cose fatte bene».

Obiettivi. «Mi auguro che la prossima stagione sia quella della normalità con i tifosi allo stadio. Per noi deve essere una conferma. Essere una squadra che può giocarsela con tutti. Sappiamo quanto ci sarà da battagliare in campionato. Faremo, invece, in Champions. L’anno scorso abbiamo sorpreso un po’ tutti e speriamo di farlo ancora».

Kessie. «Frank è cresciuto tanto, come altri suoi compagni. È un giocatore molto forte e può ancora diventare più forte. È importante per questa squadra. L’ho sentito molto. Si è riposato, sposato e ora è alle Olimpiadi. Tornerà più forte di prima».

Donnarumma e Calhanoglu. «Hanno dato tantissimo fino all’ultimo giorno. Ma so che avremo giocatori che vorranno dare tanto. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità. E con qualità e sacrificio si arriva lontano. Hanno fatto le loro scelte, noi abbiamo la nostra strada da percorrere. Ci vogliamo confermare».

Capitano Milan. «Romagnoli. Lo è sempre strano e lo sarà ancora. Insieme al club e ai giocatori stabiliremo il vice capitano».

Miglioramenti. «Confermarci ad alto livello è il nostro obiettivo. Quello che verrà detto da oggi al 22 agosto, saranno solo parole. Sarà il campo a dire la sua».

Ibrahimovic. «Le prospettive sono buone, l’ho visto sereno. Speriamo tutto possa filare liscio e averlo a disposizione secondo i tempi che ci siamo stabiliti».

Kjaer. «Ci siamo sentiti spesso. È chiaro che ha vissuto un’esperienza difficile e delicata. Ora avrà bisogno di riposo, dopo il bellissimo europeo disputato».