Milan-Parma, le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Milan è reduce da un periodo molto positivo, dopo aver battuto in successione Roma, Lazio e Juventus – con in mezzo il 2 a 2 della Spal – il pari del San Paolo è stato un ulteriore passo verso la qualificazione in Europa League.Per il Parma il pareggio in extremis con il Bologna è stato quanto mai importante dopo la serie di sconfitte che hanno allontanato la squadra di D'Aversa dalle posizioni di prestigio della Serie aLE PROBABILI FORMAZIONI MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. PioliPARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa