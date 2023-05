Lazio, niente rifinitura per Zaccagni ma contro il Milan sarà a disposizione. Le probabili formazioni

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Milan, match importantissimo per la corsa Champions. A San Siro i biancocelesti avrebbero l'opportunità di fermare ancor di più la corsa dei rossoneri, ma allo stesso tempo potranno anche accontentarsi di un pareggio. Ecco perché sarà vietato per continuare a pensare in grande. A sottolinearlo è stato Sarri alla squadra nella doppia rifinitura odierna che c'è stata nel centro sportivo di Formello.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Doppio appuntamento in campo quindi, uno in mattinata e uno nel pomeriggio. Sempre riscaldamento diviso tra torello, attivazione atletica e rapidità, poi largo alle prove tattiche e infine alle palle inattiva. In entrambe le sedute non si è allenato Zaccagni ed è stato sostituito da Fares, mentre Patric è stato adattato mezzala destra per sopperire ai forfait di Cataldi e Vecino. L'esterno non è al meglio fisicamente, ma alla fine partirà con la squadra, anche se al momento Pedro lo ha superato nel ballottaggio per completare il tridente con Felipe Anderson e Immobile. A centrocampo c'è l'altro dubbio. Milinkovic e Marcos Antonio sembrano procedere verso una maglia dal 1', mentre Luis Alberto (diffidato) è tallonato da Basic. In difesa e in porta invece Sarri dovrebbe puntare sui soliti. Provedel tra i pali, Casale e il rientrante Romagnoli al centro e Marusic e Hysaj sulle fasce.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega.

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Vecino.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto.

Squalificati: -