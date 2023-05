Milan-Lazio, probabili formazioni: Marcos Antonio in regia. Pioli con Leao e Giroud

Tempo di riordinare le idee e soprattutto ricaricare le pile a Formello. La Lazio contro il Sassuolo ha cancellato i due ko con Torino e Inter preparandosi al meglio dal punto di vista mentale per il Milan. Proprio questo voleva Sarri, anche se dopo il triplice fischio si è sbilanciato poco in ottica rossoneri: «Ora dormirò quattro, cinque ore e poi penserò al Milan. Ogni partita ormai è un singolo evento e dobbiamo sparare tutto quello che abbiamo senza stare a pensare al calendario».

Lazio, oggi riposo con scarico facoltativo. Domani doppia rifinitura

Il tecnico quest’oggi ha lasciato il giorno libero alla sua squadra, anche se lo staff medico è stato a disposizione per delle sedute individuali di scarico che hanno svolto in tanti, soprattutto i titolari delle ultime partite. La ripresa sul campo è fissata per domani, già giorno di rifinitura in ottica Milan. Il match di San Siro sarà molto delicato, per questo Sarri - salvo modifiche in corsa - dovrebbe prepararlo con una doppia seduta prima della partenza verso la Lombardia. Rispetto al Sassuolo l’allenatore biancoceleste ritroverà Romagnoli, ma dovrà comunque ragionare sul centrocampo.

Cataldi ko, domani esami per Vecino

Ancora una volta infatti non ci sarà Cataldi. Il regista si sta allenando in palestra per smaltire l’ematoma al polpaccio destro, ma cammina ancora con l’ausilio delle stampelle. L’obiettivo è un rientro col Lecce, ma la sensazione è che possa slittare alla gara con l’Udinese. Da valutare invece Vecino. L’uruguaiano ha svolto delle terapie e continua a ripetere che si è fermato in tempo, ma solo la risonanza di domattina saprà dare una risposta certa sulle condizioni del suo flessore destro. Ad oggi Marcos Antonio – uscito per crampi col Sassuolo – si candida per una nuova maglia da titolare. In alternativa ci sarebbe la soluzione vista nel finale con Basic mezzala sinistra e Luis Alberto (appena entrato in diffida) regista.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Indisponibili: Tomori, Ibrahimovic, Pobega.

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Thiaw.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Vecino.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto.

Squalificati: -