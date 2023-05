Lazio, anche Vecino finisce ko: lieve lesione per l'uruguaiano. E in mattinata non si vede Zaccagni in campo

Dopo il giorno facoltativo di allenamenti, Sarri oggi è tornato a dirigere la sua squadra a Formello. Insolita doppia seduta in programma per la Lazio in vista di una delicata sfida come quella col Milan. A San Siro ci sarà tanto in ballo, il tecnico lo ha ribadito alla squadra in privato mentre pubblicamente dopo la vittoria col Sassuolo non si è sbilanciato molto: «Dobbiamo pensare alle partite come singoli eventi, senza concentrarci troppo sul calendario».

Lazio a San Siro senza Cataldi. Piccola lesione per Vecino

Non sarà una trasferta semplice quella col Milan, e non solo per un bilancio negativo con Sarri a San Siro. I biancocelesti infatti dovranno affrontare la squadra di Pioli senza due centrocampisti. Si tratta in primis di Cataldi, che sta cercando di smaltire il prima possibile il vasto ematoma rimediato al polpaccio destro sperando in un difficile rientro col Lecce (più probabile con l'Udinese). L’altro invece sarà Vecino. Gli esami di stamani hanno evidenziato una piccola lesione al bicipite femorale della coscia destra. Per ora è previsto uno stop di due settimane, quindi Sarri spera di averlo a disposizione per la trasferta di Udine.

Lazio, ritorno ai tre punti e secondo posto confermato. Era successo solo una volta nell'era Lotito alla 33esima giornata

Formello, nella rifinitura mattutina non si allena nemmeno Zaccagni

Le brutte notizie rischiano però di non finire qui per Sarri. Il tecnico stamani non ha avuto a disposizione nella prima seduta tattica un altro titolare. Si tratta di. L’esterno destro, finora fondamentale per la corsadei biancocelesti, in mattinata non si è visto tra i protagonisti della rifinitura (al suo posto c'era). In attesa del secondo allenamento odierno, qualora non dovesse farcela l’ex Hellas l’emergenza si estenderebbe anche all’attacco. Il sostituto naturale è, ma Sarri incrocia le dita per il suo miglior marcatore stagionale in campionato assieme a