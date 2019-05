Milan-Frosinone, le pagelle: Donnarumma dà la scossa ai rossoneri, Abate saluta San Siro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 8Tiene vive le speranze del Milan con il rigore parato a Ciano.ABATE 5.5La sua ultima partita a San Siro con la maglia del Milan. Macchiata dal fallo da rigore su Paganini.MUSACCHIO 6Cerca di aiutare la squadra gettandosi in attacco.ROMAGNOLI 6Non si fa sorprende dal tandem offensivo del Frosinone.RODRIGUEZ 5Sbaglia tantissimo ed è sempre in ritardo. È uno dei giocatori più utilizzati, da rivedere per la prossima stagione.KESSIE 5.5In mezzo al campo si fa sentire, ma commette qualche errore di troppo.BAKAYOKO 5Cerca di mettere ordine a centrocampo, ma perde davvero troppi palloni.CALHANOGLU 5.5È quello che prova a servire i tre lì davanti, ma gli manca qualcosa.SUSO 7Da un suo cross nasce l’azione del vantaggio rossonero, poi chiude il match con una bellissima punizione.PIATEK 7Malissimo nel primo tempo, ma il gol del vantaggio cambia tutto. Non segnava da cinque gare: era il 6 aprile contro la Juventus.BORINI 5In gol con il Bologna il 6 maggio, ne sbaglia uno clamoroso a inizio ripresa contro il Frosinone.CUTRONE 6Lotta su ogni pallone, non mollando mai.GATTUSO 6.5Il suo Milan resta in corsa e si giocherà la Champions fino alla fine.BARDI 5.5La difesa non lo aiuta sul vantaggio del Milan. Poi, Suso si inventa la punizione del 2-0.GOLDANIGA 5.5Meglio nel primo tempo, crolla nella ripresa.ARIAUDO 6Bravissimo nelle chiusure. Forse meriterebbe un’altra piazza. Il migliore dei tre difensori del Frosinone.BRIGHENTI 5Tiene in gioco Piatek e butta via una prestazione sufficiente.ZAMPANO 6Deve duellare con Rodriguez e non ha molti problemi nel farlo.SAMMARCO 6Pressa i portatori di palla e prova ad andare al tiro.PAGANINI 6Si procura il rigore con intelligenza.MAIELLO 6In quella zona del campo ha la meglio, in alcune occasioni, su Kessie.BEGHETTO 5.5Da quella parte il Frosinone è poco pericoloso.CIANO 4.5A inizio ripresa ha la grande occasione del rigore, ma se lo fa parare da Donnarumma.TROTTA 5Prova a lottare, ma è poco incisivo.DIONISI 5.5Cerca di dare il suo contributo.BARONI 5.5Se la gioca per tutto il primo tempo, poi il Frosinone prende due gol nella ripresa.