Milan-Chelsea 0-2: gol di Jorginho (con rosso a Tomori) e Aubameyang. Ma la qualificazione è ancora possibile

Si complica il cammino europeo del Milan, che può comunque in qualche modo sorridere per il pari tra Dinamo Zagabria e Salisburgo. Dopo il 3-0 di Stamford Bridge, i rossoneri perdono anche a San Siro. Vince il Chelsea 2-0 grazie al rigore trasformato da Jorginho (sotto gli occhi del ct Roberto Mancini, presente in tribuna) e al raddoppio di Aubameyang, ben servito da Mount. Adesso i rossoneri in Champions non possono più sbagliare. Contro Dinamo Zagabria (25 ottobre) e Salisburgo (2 novembre) serviranno due vittorie per sperare di continuare l'avventura nella massima competizione continentale.

Il rosso a Tomori

Episodio chiave è il rosso che l'arbitro Siebert estrae nei confronti di Tomori al minuto 18. Passaggio di James per Mount, il difensore rossonero trattiene l'attaccante inglese. Espulsione e rigore. I giocatori del Milan protestano e lo stesso fa Stefano Pioli in panchina con il quarto uomo. Sul dischetto si presenta Jorginho. Saltello e Tatarusanu spiazzato. In inferiorità numerica è ancora tutto più difficile, anche se il Diavolo ha una palla gol. Assist di Brahim Diaz, testa di Giroud che non inquadra lo specchio della porta. Ma 7' dopo il Chelsea raddoppia: Mount per Aubameyang e rete dell'attaccante gabonese. I Blues hanno la palla del tris, ma Tatarusanu salva su Mount. Nella ripresa continua il monologo londinese con Gallagher che sfiora il terzo gol, spedendo il pallone sull'esterno della rete. La reazione del Milan è l'unica fiammata del match di Rafael Leao, che salta James e mette in mezzo, ma Dest spara alto sopra la traversa. Il Chelsea controlla, il Diavolo non costruisce. A San Siro finisce 2-0 e ancora una volta è amara per i rossoneri la notte Europea.