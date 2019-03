Michels miglior allenatore di sempre, Sacchi sul podio

Rinus Michels, poi lo scozzese Alex Ferguson e Arrigo Sacchi. È il podio di France Football che ha stilato la classifica degli allenatori di tutti i tempi che hanno fatto la storia del calcio, e non solo per i successi conquistati nella propria carriera. L'ex tecnico di Ajax, Barcellona e Olanda, che ha letteralmente rivoluzionato negli anni '60 e '70 il modo di intendere il calcio, introducendo il cosiddetto 'calcio totalè, è il numero uno in assoluto ed è un orgoglio per l'Italia trovare anche l'ex allenatore del Milan sul podio. Al quarto posto un altro olandese, discepolo di Michels, vale a dire Johan Cruyff, quinto Pep Guardiola, a sua volta delfino del 'Profeta del gol' di Amsterdam e attuale tecnico del Manchester City. France Football ha individuato tre criteri principali per compilare questa singolare quanto veritiera graduatoria: i successi conquistati, l'importanza delle manifestazioni e l'eredità lasciata nel gioco, ma anche la durata e l'impatto della carriera.



L'ucraino Valeri Lobanovski occupa la sesta piazza nella classifica dei 50 allenatori di sempre di France Football, davanti al 'magò dell'Inter, Helenio Herrera, che è settimo, e precede a sua volta Carlo Ancelotti, allievo prediletto di Sacchi. Chiudono la Top ten l'austriaco Ernst Happel, cui è stato intitolato il leggendario Prater di Vienna, e l'inglese Bill Shankly. Al 12/o posto c'è Giovanni Trapattoni, che l'altro ieri ha compiuto 80 anni, ed è l'unico - assieme al tedesco Udo Lattek - ad avere vinto tutti i principali tornei Uefa (Coppa dei Campioni 1985, Coppa delle Coppe 1984 e Coppa Uefa 1977). Dopo il Trap c'è José Mourinho. Sedicesimo posto per Marcello Lippi, fra i pochi ad avere vinto Coppa dei Campioni e Mondiali. Dietro Lippi, troviamo il 'Paron' Nereo Rocco. France Football inserisce nella classifica anche Fabio Capello (21/o) e Antonio Conte (49/). Per Zinedine Zidane, capace di vincere tre Champions consecutive, solo il 22/o posto.

