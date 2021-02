Messi al Psg: ecco la strategia secondo France Football

France Football ha scelto di dedicare la copertina a Leo Messi. Il particolare, però, è che il fenomeno argentino indossa la maglia del Paris Saint-Germain e sullo sfondo c'è il Parco dei Principi. Il mercato è già cominciato, e il settimanale francese titola "la carta segreta del Psg" per spiegare la strategia per portare Messi a firmare per il club di Parigi.

Come convincere Messi: il rapporto con Neymar

Prima di tutto il legame tra Messi e Neymar. I due sono amici dai tempi del Barcellona e non hanno mai smesso di sentirsi. Il brasiliano avrebbe addirittura creato una chat Whatsapp insieme ad alcuni compagni di squadra per convincere l'argentino a raggiungerli in Francia. In panchina, poi, c'è Mauricio Pochettino, connazionale di Messi e anche lui "figlio" del Newell's.

Messi, contratto choc ma saldo positivo: +235,6 milioni di euro nelle casse del Barcellona

Il modulo e il nuovo contratto: l'accordo "alla Beckham"

Il secondo punto riguarda il contratto: Messi dovrebbe chiaramente ridursi l'ingaggio di 74,2 milioni netti all'anno - riporta France Football - di cui gode al Barcellona. Per pagarlo verrebbe adottata una formula che il Psg ha già usato nel 2013 con David Beckham: arriverebbe sì a parametro zero, ma poi verrebbe pagato attraverso delle fondazioni e poi appoggiato a fine carriera nei suoi progetti.

Poi c'è il tema della collocazione nell'undici francese: Pochettino ha già Mbappé, Neymar, Di Maria e Icardi. Potrebbe confermare il 4-2-3-1 oppure passare al 4-4-2 o 4-3-3. Niente male come problemi, che i parigini sognano di affrontare.

