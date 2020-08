Messi, Guardiola a Barcellona, l'argentino sempre più verso il Manchester City

A Barcellona ne sono certi: quella che comincerà lunedì sarà una settimana chiave per il futuro di Lionel Messi. La presenza in città di Pep Guardiola, che a Barcellona ha casa e che ieri è stato avvisato a cena con la famiglia in un ristorante alla moda, alimenta le voci, in particolare quella che vorrebbe la Pulce intenzionato ad andare al Manchester City. Secondo quanto riferisce il 'Mundo Deportivò, Messi e Guardiola avrebbero già parlato per telefono, e nei prossimi giorni dovrebbero incontrarsi di persona, anche se nel frattempo Leo, che con il Bar‡a è ancora sotto contratto, dovrebbe presentarsi alla ripresa degli allenamenti. A Barcellona c'è anche Ferran Soriano, massimo dirigente del City, tornato in patria per affari personali tra i quali la ristrutturazione del Girona, club del quale è l'azionista di maggioranza con il 47%. È possibile che all'incontro Messi-Guardiola si presenti anche lui. Intanto Leo insiste: vuole trovare un accordo amichevole per lasciare il Barcellona. Come scrive 'Sport', il n.10 non intende andarsene tra le polemiche e, sostiene, proprio per questo aveva fatto conoscere per tempo ai dirigenti le sue intenzioni. Messi non vorrebbe una guerra mediatica né dispute in tribunale con il suo attuale club, e continua a chiedere attraverso chi lo rappresenta un «patto di non aggressione». Ma il Bar‡a non sembra intenzionato ad accontentarlo, e gli ha ricordato più volte che c'è un contratto valido fino al 30 giugno del 2021 da rispettare.

